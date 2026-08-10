Nitchitsu zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nitchitsu präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 61.72 JPY, nach 45.42 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Nitchitsu mit einem Umsatz von insgesamt 2.51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6.95 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch