Nitchitsu stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nitchitsu hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 28.53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nitchitsu 2.74 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch