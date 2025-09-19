Nitches präsentierte Quartalsergebnisse

Nitches hat am 16.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.62 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -260.400 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7.010 USD. Im Vorjahr waren -260.400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch