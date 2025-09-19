|
19.09.2025 06:37:00
Nitches präsentierte Quartalsergebnisse
Nitches hat am 16.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.62 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -260.400 USD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7.010 USD. Im Vorjahr waren -260.400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services, Parker-Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach Fed-Zinssenkung: Asiens Börsen uneinheitlich
Am Freitag geht es in Asien nach der Zinssenkung der Fed in unterschiedliche Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}