Nisus Finance Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nisus Finance Services äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8.01 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6.44 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 87.11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.13 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch