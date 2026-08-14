Nisus Finance Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nisus Finance Services hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.73 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6.77 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.86 Milliarden INR – ein Plus von 549.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nisus Finance Services 287.2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch