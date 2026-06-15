Nissou veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nissou veröffentlichte am 12.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 13.72 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nissou 37.82 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5.97 Prozent auf 1.35 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.43 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch