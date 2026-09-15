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15.09.2026 06:37:00
Nissou hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nissou hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 58.90 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 4.81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1.42 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.33 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 127.980 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 186.42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.83 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.28 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 5.38 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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