NISSO PRONITY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NISSO PRONITY hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 55.95 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NISSO PRONITY ein EPS von -26.800 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.77 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.04 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 80.58 JPY, nach 141.88 JPY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.62 Prozent auf 21.51 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 23.04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch