NISSO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NISSO hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13.67 JPY. Im Vorjahresviertel waren 8.95 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29.85 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.20 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch