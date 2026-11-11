Nissin Sugar öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nissin Sugar äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 68.86 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 56.95 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Nissin Sugar mit einem Umsatz von insgesamt 27.52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0.35 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch