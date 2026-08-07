Nissin Sugar öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nissin Sugar hat am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 63.52 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nissin Sugar 52.39 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nissin Sugar 28.60 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 30.15 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch