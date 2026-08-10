NISSIN SHOJI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NISSIN SHOJI hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12.96 JPY. Im Vorjahresviertel waren 17.47 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat NISSIN SHOJI mit einem Umsatz von insgesamt 8.53 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12.38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch