Nissin Foods Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nissin Foods Company hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.09 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.100 HKD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.18 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nissin Foods Company einen Umsatz von 1.05 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch