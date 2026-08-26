Nissin Foods Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nissin Foods Company hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 HKD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.050 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nissin Foods Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 955.5 Millionen HKD. Im Vorjahresviertel waren 942.3 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch