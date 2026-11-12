Nissin Food Products verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nissin Food Products präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 30.52 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 39.60 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Nissin Food Products im vergangenen Quartal 214.07 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nissin Food Products 196.21 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 42.39 JPY geschätzt. Der Umsatz war auf 211.03 Milliarden JPY geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch