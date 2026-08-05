Nissin Food Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nissin Food Products veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 46.24 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 38.37 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 194.67 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 177.03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch