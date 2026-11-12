Nisshinbo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nisshinbo hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Nisshinbo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.200 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.21 Prozent auf 746.7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 745.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch