Nisshinbo Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nisshinbo Industries lud am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 55.05 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nisshinbo Industries -24.120 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 124.77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 103.56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch