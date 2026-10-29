Nisshin Seifun Group präsentierte Quartalsergebnisse

Nisshin Seifun Group stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31.49 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nisshin Seifun Group -4.460 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Nisshin Seifun Group mit einem Umsatz von insgesamt 224.08 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215.95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3.76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch