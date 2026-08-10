Nisshin OilliO Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nisshin OilliO Group präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37.59 JPY. Im Vorjahresviertel waren 171.67 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 152.40 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 132.07 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch