NISSHIN FUDOSAN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NISSHIN FUDOSAN präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 6.65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9.43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 13.63 Milliarden JPY, gegenüber 14.40 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5.33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch