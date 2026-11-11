NISSHIN FUDOSAN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NISSHIN FUDOSAN hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

NISSHIN FUDOSAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21.68 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 34.87 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20.69 Prozent auf 17.12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte NISSHIN FUDOSAN 21.59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch