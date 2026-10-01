Nissha Printing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nissha Printing hat am 30.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 124.36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.880 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50.24 Milliarden JPY – ein Plus von 1.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nissha Printing 49.61 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch