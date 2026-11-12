Nissha Printing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nissha Printing präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6.30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 7.94 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nissha Printing 48.95 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48.22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch