NISSEN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NISSEN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

NISSEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20.19 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15.38 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.46 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch