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12.11.2026 06:37:00
NISSEI ASB MACHINE gewährte Anlegern Blick in die Bücher
NISSEI ASB MACHINE hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 186.05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 113.00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29.81 Prozent auf 14.15 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 669.06 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte NISSEI ASB MACHINE ein EPS von 516.36 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50.13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 43.65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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