NISSAN TOKYO SALES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NISSAN TOKYO SALES hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 9.44 JPY. Im letzten Jahr hatte NISSAN TOKYO SALES einen Gewinn von 16.73 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 31.87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 31.97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch