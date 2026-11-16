NISSAN TOKYO SALES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NISSAN TOKYO SALES hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19.30 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NISSAN TOKYO SALES ein EPS von 9.71 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16.47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.28 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31.15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch