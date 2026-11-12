Nissan Shatai: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nissan Shatai hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46.13 JPY gegenüber 14.65 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118.61 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98.31 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch