Nissan Motor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nissan Motor hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nissan Motor ein EPS von -0.410 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nissan Motor 19.51 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch