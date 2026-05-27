Nissan Motor Aktie 800600 / US6547444082
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.05.2026 08:02:14
Nissan Motor, Takayama Kasei To Launch TS-12, TS-20 Sound-insulating Sheets
(RTTNews) - Nissan Motor Co. (7201.T) and Takayama Kasei announced the launch of TS-12 and TS-20, sound-insulating sheets for building applications made using calcium carbonate recovered from Nissan's vehicle paint shops. Nissan will supply the recovered calcium carbonate as a raw material, while Takayama will manufacture and market the products. Nissan expects the initiative to reduce annual waste by approximately 1,200 tons and lower waste disposal costs by 25 million yen.
Nissan said it is exploring additional applications for recovered calcium carbonate, including its potential use in automotive components beginning in 2030.
Shares of Nissan Motor are trading at 388 yen, up 2.26%.
Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo
Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nissan Motor Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.2 Ord.Shares
|
12.05.26
|Ausblick: Nissan Motor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Nissan Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Nissan Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Nissan Motor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nissan Motor Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.2 Ord.Shares
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI kaum verändert erwartet -- DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich - Kospi weiter auf Rekordjagd
Während der heimische Aktienmarkt ohne große Impulse in den Handel gehen dürfte, zeichnen sich für den deutschen Leitindex Gewinne ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.