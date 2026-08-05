Nissan Motor präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nissan Motor hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.460 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Nissan Motor mit einem Umsatz von insgesamt 18.60 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0.65 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch