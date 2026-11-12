Nissan Motor hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nissan Motor hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 12.44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -30.400 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nissan Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3’107.77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2’871.78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch