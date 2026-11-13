Nissan Motor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nissan Motor hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 117.16 ARS gegenüber -273.950 ARS im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 29’268.91 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25’878.79 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch