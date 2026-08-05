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05.08.2026 06:37:00
Nissan Motor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nissan Motor hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 9.55 ARS, nach -263.410 ARS im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26’208.00 Milliarden ARS – ein Plus von 21.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nissan Motor 21’508.74 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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