Nissan Motor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nissan Motor hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9.55 ARS, nach -263.410 ARS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26’208.00 Milliarden ARS – ein Plus von 21.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nissan Motor 21’508.74 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch