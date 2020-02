Nissan mit Gewinneinbruch - Jahresprognose gesenkt

YOKOHAMA (awp international) - Der japanische Renault -Partner Nissan hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres in Folge schwacher Verkäufe einen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie der vom Skandal um den angeklagten und in den Libanon geflohenen Ex-Chef Carlos Ghosn erschütterte Konzern am Donnerstag bekanntgab, schrumpfte der Nettogewinn in den ersten neun Monaten des bis zum 31. März laufenden Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 87,6 Prozent auf nur noch 39,27 Milliarden Yen (327,5 Mio Euro). Zugleich kappte der Konzern seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr und geht jetzt von einem Reingewinn von 65 Milliarden Yen aus. Zuvor hatte Nissan noch von einem Erlös von 110 Milliarden Yen erwartet./ln/DP/fba