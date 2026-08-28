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28.08.2026 06:37:00
Nissan Medical Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Nissan Medical Industries veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.71 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.350 ILS je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19.63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 133.6 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 166.2 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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