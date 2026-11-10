Nissan Chemical Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nissan Chemical Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Nissan Chemical Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.450 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 419.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 408.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch