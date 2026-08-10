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10.08.2026 06:37:00
Nissan Chemical Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nissan Chemical Industries veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 125.74 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nissan Chemical Industries ein EPS von 102.20 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.87 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 78.79 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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