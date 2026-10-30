Nisource veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nisource hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nisource noch ein Gewinn pro Aktie von 0.200 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nisource 1.35 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch