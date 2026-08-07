Nisource stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nisource lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nisource ein EPS von 0.220 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1.34 Milliarden USD gegenüber 1.28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch