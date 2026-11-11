Nishio Rent All präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nishio Rent All hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Nishio Rent All hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 157.42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 98.60 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 57.52 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.85 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 452.02 JPY gegenüber 436.19 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 215.33 Milliarden JPY – ein Plus von 0.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nishio Rent All 214.95 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch