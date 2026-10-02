Nishimatsuya Chain: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nishimatsuya Chain hat am 01.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 20.52 JPY. Im letzten Jahr hatte Nishimatsuya Chain einen Gewinn von 24.42 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Nishimatsuya Chain im vergangenen Quartal 48.08 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nishimatsuya Chain 45.76 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch