Nishimatsu Construction vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nishimatsu Construction hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 117.80 JPY, nach 41.79 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23.79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 102.63 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 82.91 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch