Nishimatsu Construction mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nishimatsu Construction hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 170.11 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 121.80 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 116.48 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94.41 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch