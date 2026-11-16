NISHIKAWA RUBBER stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NISHIKAWA RUBBER äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35.55 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 74.04 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.73 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NISHIKAWA RUBBER einen Umsatz von 28.41 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch