NISHIKAWA KEISOKU vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NISHIKAWA KEISOKU lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 130.79 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NISHIKAWA KEISOKU 161.11 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 8.77 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch