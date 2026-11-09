Nishi-Nippon Railroad: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nishi-Nippon Railroad gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 83.48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 132.41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nishi-Nippon Railroad mit einem Umsatz von insgesamt 124.42 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118.63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4.88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch