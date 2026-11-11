Nishi-Nippon Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nishi-Nippon Financial veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 103.37 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nishi-Nippon Financial 91.50 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40.15 Prozent auf 74.81 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53.38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch