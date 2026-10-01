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01.10.2026 06:37:00
Nishat Mills hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nishat Mills präsentierte am 30.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 22.61 PKR. Im letzten Jahr hatte Nishat Mills einen Gewinn von 14.93 PKR je Aktie eingefahren.
Nishat Mills hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60.41 Milliarden PKR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 51.23 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 41.08 PKR gegenüber 14.51 PKR im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Nishat Mills im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3.40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 213.63 Milliarden PKR. Im Vorjahr waren 206.60 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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